الرئيسية/دولياتالمملكة تدين استهداف كنيسة في الكرك بالأردن المملكة ترفض الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الأردن23 أكتوبر 2026 20:57آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 21:01شعار وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24المملكةالعلاقات السعودية الاردنيةالاردنكنيسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمجموعة الرباعية تدعو إلى استئناف الملاحة الآمنة عبر هرمز دون عوائقوزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان الأوضاع الإقليميةخاصسياسة حوثية ممنهجة تستهدف كسر هيبة مشايخ اليمنالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 620 عنصرًا حوثيًا