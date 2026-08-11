الرئيسية/دولياتالمملكة تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولانخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية11 أغسطس 2026 15:19آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 15:21علم المملكةأأالرياض:أخبار 24الاحتلال الاسرائيليالجولانوزارة الخارجيةكولومبياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تمد الأسر الأكثر احتياجًا في غزة بآلاف الوجبات"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا لإعادة تأهيل مبانٍ تعليمية بسورياوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي خفض التصعيد وأمن الملاحة4 قتلى إثر استهداف الحوثيين سفينة يمنية في باب المندب