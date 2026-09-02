الرئيسية/دولياتالمملكة تدين الاستهداف الإيراني للناقلة "سدر" في مضيق هرمزوتُحذر من التعدي على الملاحة الدولية2 سبتمبر 2026 14:10آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 14:20A Saudi Arabian highway with cars, lined with green flags and skyscrapers in the background.أأالرياض:أخبار 24مضيق هرمزالاعتداءات الإيرانيةوزارة الخارجيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يبدأ مرحلة العمل الفعليتضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد أسبوع على فيضان نيبالالبيرو تقطع علاقاتها مع إيران البحرين: تدمير واعتراض مُسيرات إيرانية