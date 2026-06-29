الرئيسية/دولياتالمملكة تدين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السوريةاستنكرت بشدة استهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية29 يونيو 2026 11:37آخر تحديث : 29 يونيو 2026 11:42شددت المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السوريةأأالرياض:"أخبار 24"قوات الاحتلال الاسرائيليسورياوزارة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية