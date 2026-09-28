الرئيسية/دولياتالمملكة تُدين الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المسجد الأقصىكما أدانت التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان 28 سبتمبر 2026 16:31آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 16:36وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24قوات الاحتلال الاسرائيليالاحتلال الاسرائيليوزارة الخارجيةفلسطينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدعم خدمات الصحة والمياه في السودان بمشروعي أوكسجين وتحلية ترامب يعرض على شي جينبينغ شراء أسلحة أمريكيةوزير الخارجية يزور واشنطن لبحث العلاقات الثنائيةالمملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في باكستان