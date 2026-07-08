الرئيسية/دولياتالمملكة تدين الهجمات المسلحة على الشرطة والجيش بباكستانالمملكة تجدد رفضها التام لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة8 يوليو 2026 19:57آخر تحديث : 8 يوليو 2026 20:03المملكة تعبّر عن صادق تعازيها لأسر المتوفين وللجمهورية الباكستانية حكومةً وشعبًاأأالرياض:"أخبار 24"الجيش الباكستانيباكستانوزارة الخارجيةالشرطةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ الرئيسة المكلفة بفنزويلا بذكرى استقلال بلادهاالمملكة تطالب إيران بوقف اعتداءاتها على الكويت والبحرين المملكة وعُمان تؤكدان أهمية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة بهرمز