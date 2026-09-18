الرئيسية/دولياتالمملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستانجددت موقفها الثابت الرافض لاستهداف دور العبادة وسفك دماء الأبرياء18 سبتمبر 2026 15:07آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 15:17شعار وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24باكستانهجوم انتحاريوزارة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف البحري يستعد للتنفيذ العملياتي والتواجد في منطقة العملياتالسفارة لدى واشنطن: نرحب بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكةالجيش اليمني يوقع 90 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين بالوازعيةحادث بحري على بعد 16 ميلاً في هرمز قبالة عمان