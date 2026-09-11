الرئيسية/دولياتالمملكة تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها11 سبتمبر 2026 23:12آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 23:25وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24خط أنابيب شرق - غربالعراقوزارة الخارجية السعوديةإدانة الاستهدافالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليمية"سلمان للإغاثة" يوزع 25 ألف وجبة ساخنة في غزة الجيش اليمني يسقط 5 مسيّرات ويبدأ قصف "صندوق القتل"السفير السعودي يناقش مستجدات لبنان مع نواب "تحالف التغيير"