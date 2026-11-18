الرئيسية/دولياتالمملكة تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في المنطقةشددت على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية18 نوفمبر 2026 20:11آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 20:56وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24الاحتلال الاسرائيليوزارة الخارجيةالضغوط الدولية على الاحتلالسيادة الأراضي السوريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحكمة سودانية تقضي بإعدام حميدتي وشقيقيهالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 142 عنصرًا من مليشيا الحوثي خاصعسكرة الأحياء السكنية.. خطر حوثي يهدد المدنيينترامب يصل الصين للمشاركة في قمة "أبيك" ويصافح "بوتين"