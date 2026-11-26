الرئيسية/دولياتالمملكة تدين وتستنكر العدوان الإيراني الآثم على الكويت الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التوتر وزعزعة الاستقرار26 نوفمبر 2026 17:57آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 18:09وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24التوترات الإقليميةالعدوان الإيرانيالاعتداءات الإيرانيةالكويتوزارة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تؤكد حرصها على التعاون مع ليبيريا وأعضاء مجلس الأمنمقتل وإصابة 4 أشخاص إثر عدوان إيراني استهدف موقعاً حيوياً بالكويت المملكة تطلع السفراء على اعتداءات الحوثي وتؤكد حماية أمنهاالمملكة تدين الهجوم الإرهابي على موقع أمني بالحسكة