الرئيسية/دولياتالمملكة ترتقي إلى المستوى الثامن عالميًا في التنمية البريدية تقدم جديد يعكس كفاءة القطاع البريدي الوطني في المؤشرات الدولية10 نوفمبر 2026 17:24آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 17:24موظف سبل خلال تسليمه طرداًأأالرياض:أخبار 24التنميةالبريدالاتحادالمملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تنفذ 874 غارة واستهداف ضد الحوثيخاصواشنطن وطهران.. هدنة مؤقتة أم بداية تسوية؟المملكة وأوكرانيا توقعان مذكرة الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطوير التعاون المشترك