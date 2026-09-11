الرئيسية/دولياتالمملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي أكدت أهمية التحالف في تعزيز التكامل والحد من ازدواجية الجهود11 سبتمبر 2026 23:49آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 23:58 عبدالعزيز الواصل خلال إلقائه كلمة المملكة بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوبأأنيويورك:أخبار 24الامم المتحدةرؤية المملكة 2030المملكةالصندوق السعودي للتنميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: استهداف منشآت الطاقة انتهاك صارخ للقانون الدوليالعراق يدين الهجمات على المملكة "الخارجية": استهداف أنابيب شرق غرب كان بمسيّرات من العراقوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليمية