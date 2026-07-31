الرئيسية/دولياتالمملكة ترحب باتفاق نزع السلاح في غزةالسلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية31 يوليو 2026 19:09آخر تحديث : 31 يوليو 2026 19:19علم السعوديةأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترمبغزةالقضية الفلسطينيةوزارة الخارجيةالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةموجة هجرة جماعية إلى سبتة تربك إسبانيا وأوروبامسيّرات إيرانية تستهدف منشآت حيوية وعسكرية بالكويتمصدر سعودي: الضربات ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة العراقيةحماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي من غزة