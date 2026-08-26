الرئيسية/دولياتالمملكة ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السوريةجددت دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية26 أغسطس 2026 12:20آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 12:24علم المملكةأأالرياض:أخبار 24الحكومة السوريةسورياوزارة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكويت تُحبط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخها بـ150 مليون دينارواشنطن تعلق مواعيد التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها حول العالمتعاون سعودي سنغالي لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدودوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليمية