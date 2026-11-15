الرئيسية/دولياتالمملكة تطلق مشروع الأطراف الصناعية في السودانبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين16 نوفمبر 2026 00:28آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 00:281 / 2سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يدشن مشروع الأطراف الصناعية أأالسودان:أخبار 24السودانخادم الحرمين الشريفينسفير المملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةرابطة العالم الإسلامي تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكةتحييد 201 من مليشيا الحوثي خلال 906 عمليات استهدافمؤتمر "الألكسو" يعتمد مخرجات مبادرة المملكة لتطوير آليات عملهالسلطات الأمريكية تتوقع عودة الرحلات الجوية لطبيعتها مساءً