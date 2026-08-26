الرئيسية/دولياتالمملكة تُعزي باكستان في ضحايا حريق مستشفى الأطفال بإسلام آباد الحريق أدى إلى وفاة عددٍ من الأطفال حديثي الولادة26 أغسطس 2026 15:41آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 16:00علم المملكةأأالرياض:أخبار 24حريقباكستانوزارة الخارجيةاسلام ابادالتعليقاتأأخبار ذات صلةبزشكيان: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تحقق أهدافها ضد إيرانالكويت تُحبط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخها بـ150 مليون دينارالمملكة ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السوريةواشنطن تعلق مواعيد التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم