الرئيسية/دولياتالمملكة تُقدّم دعمًا ماليًا جديدًا للبنك المركزي اليمنييهدف الدعم لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن3 سبتمبر 2026 16:46آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 16:46البنك المركزي اليمنيأأالرياض:أخبار 24البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمنالعلاقات السعودية اليمنيةاليمنالشعب اليمنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحذيرات للمواطنين بـ"فوجيان" الصينية من إعصار "ساودول"ولي العهد والسيسي يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد إعصار "لويل" يقفز إلى الفئة الخامسة فوق الهادئالكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية