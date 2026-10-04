الرئيسية/دولياتالمملكة تُقدم دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بـ224 مليون ريالمخصصةً لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب4 أكتوبر 2026 16:03آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 16:27أأالرياض:أخبار 24البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمنخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلماناليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالملك يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية - الأوروبية الثانيةالعليمي يعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير اليمن من المليشيا الحوثية سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهمواشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة