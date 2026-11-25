الرئيسية/دولياتالمملكة تقدم 25 ألف وجبة غذائية للأسر في غزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني26 نوفمبر 2026 02:37آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 02:37المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةمساعداتغزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةقافلة مساعدات سعودية محملة بخيام تصل إلى غزةالقوات اليمنية تخوض مواجهات جديدة مع الحوثيين بعدة جبهاتالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 109 من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي"الرويلي" يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا