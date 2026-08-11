الرئيسية/دولياتالمملكة تمد الأسر الأكثر احتياجًا في غزة بآلاف الوجباتاستفاد منها 24.5 ألف فرد12 أغسطس 2026 01:30آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 01:30 ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطينيأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةمساعداتغزةفلسطينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا لإعادة تأهيل مبانٍ تعليمية بسورياوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي خفض التصعيد وأمن الملاحة4 قتلى إثر استهداف الحوثيين سفينة يمنية في باب المندبالمملكة تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان