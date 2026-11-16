الرئيسية/دولياتالمملكة تواصل دعم الأمن الغذائي بوسط وجنوب غزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني 16 نوفمبر 2026 04:49آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 04:49المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةفلسطينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطيران المسير اليمني يستهدف تحصينات الحوثي بمأرب المملكة تطلق مشروع الأطراف الصناعية في السودانرابطة العالم الإسلامي تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكةتحييد 201 من مليشيا الحوثي خلال 906 عمليات استهداف