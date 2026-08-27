الرئيسية/دوليات تجديد رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإداريةأعضاء الجمعية العمومية يجددون الثقة في المملكة حتى 202827 أغسطس 2026 22:22آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 22:22أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإداريةأأالقاهرة:أخبار 24المملكةالسعوديةالقاهرةالتعليقاتأأخبار ذات صلة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلاميالكويت وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك "الخريجي" يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات بين البلدين