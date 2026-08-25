الرئيسية/دولياتالمملكة توقع اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء "غلوب إي"يهدف الاتفاق لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأصول المنهوبة25 أغسطس 2026 15:31آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 15:31الكهموس يتوسط الصورة التذكارية عقب توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء "غلوب إي"أأفيينا:أخبار 24مكافحة الفساددول مجموعة العشرينهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تهنئ سوريا برفعها من قائمة الدول الراعية للإرهابالمملكة تؤكد ضرورة الالتزام بتعهدات منبر جدة بشأن السودانواشنطن تتحرك لإلغاء تأشيرات طالبي اللجوءوزير الخزانة الأمريكي يكشف خطط حصار إيران اقتصاديًا