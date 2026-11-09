الرئيسية/دولياتالمملكة وعُمان توقّعان اتفاقية ترتيبات الحج 1448هـ«نسك مسار» لتنظيم تسجيل الحجاج وتفويج ضيوف الرحمن9 نوفمبر 2026 18:57آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 18:57المملكة وعُمان توقّعان اتفاقية ترتيبات الحج 1448هـأأجدة:أخبار 24الحج والعمرةسلطنة عمانمناسك الحجاتفاقياتضيوف الرحمنالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يشارك في اجتماعات مجموعة G7 وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني الأوضاع الإقليميةترامب يستبعد هجمات جديدة على إيران مع استمرار المفاوضاتمركز الملك سلمان يوزع 24.8 ألف وجبة على الأسر بغزة