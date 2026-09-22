الرئيسية/دولياتالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تُدين الاعتداءات الحوثية أكدت الدول أهمية مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينها لدعم السلام والأمن22 سبتمبر 2026 18:23آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 19:14أعلام المملكة وتركيا ومصر وباكستانأأنيويورك:أخبار 24تركياباكستانالمملكةاليمنمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب: كوبا ستسقط وسندفع إيران إلى الجحيم ولي العهد يبحث مع بوتين تداعيات التصعيد على الملاحة والاقتصاد العالميوزراء خارجية "الثمانية" يطالبون بوقف انتهاكات غزة وتنفيذ "خطة ترامب"القيادة تتلقى التهاني من قادة دول الخليج باليوم الوطني