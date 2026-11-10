الرئيسية/دوليات"النواب الأمريكي" يصوت لصالح منع مساءلة هيجسيثصوتت الغرفة بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لصالح اقتراح بالإحالة11 نوفمبر 2026 02:21آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 02:30 وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيثأأواشنطن:أخبار 24واشنطنالولايات المتحدة الامريكيةبيت هيغسيثوزير الحرب الامريكيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعثور على نائب عراقي سابق مقتولًا في بيروت ولي العهد وملك البحرين يستعرضان آخر المستجدات الإقليميةسفينة لـ"أدنوك" الإماراتية تتعرض لهجوم داخل المياه الإقليميةالقوات اليمنية: 190 حوثياً بين قتيل وجريح وتدمير 130 آلية