الرئيسية/دوليات"الوزراء اليمني": استهداف المملكة عدوان على الشعب اليمنيالتصعيد الحوثي يتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن لتهديد أمن المنطقة12 سبتمبر 2026 19:43آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 20:28مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع عقده اليوم في عدنأأعدن:أخبار 24المليشيات الحوثيةمليشيات الحوثيعدناليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الإقليميةالعراق يغلق 3 منافذ حدودية مع إيران بعد الهجمات على المملكةالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدراتزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا