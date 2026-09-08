الرئيسية/دولياتاليمن.. خطط أمنية لتأمين المحافظات عقب تحريرها من الحوثيين تثميناً للدعم السخي والمواقف الأخوية الثابتة التي تقدمها المملكة8 سبتمبر 2026 17:54آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 17:54وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدانأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةاليمنالمملكة العربية السعوديةالحكومة اليمنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخريجي يسلّم فهمي قطعة من كسوة الكعبة هدية للجامعة العربيةبريطانيا تعتزم حظر سلع مستوطنات الضفة الغربيةوزير الخارجية: المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحهاإدانات خليجية وعربية لهجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبية