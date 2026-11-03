الرئيسية/دولياتانطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي بأمريكااختبار حاسم لترامب وسط توقعات بسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس3 نوفمبر 2026 15:17آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 15:17ناخبون يدلون بأصواتهم في متحف بروكلين بنيويورك — REUTERSأأواشنطن:أخبار 24الانتخابات الامريكيةمجلس النواب الامريكيمجلس الشيوخ الامريكيالكونجرس الامريكيدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةغارتان للطيران اليمني على آليات الحوثيين بتعزترامب: إيران ترغب في تسوية خلال الفترة المقبلةوزير الدفاع يبحث مع وزير الحرب الأمريكي التعاون الدفاعيولي العهد يستقبل ولي عهد الأردن