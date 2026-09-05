الرئيسية/دولياتانفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية وأنباء عن استهداف ناقلة نفطفي تصعيد جديد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران5 سبتمبر 2026 10:35آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 10:35سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس في إيران بتاريخ 28 أغسطس 2026 — via REUTERSأأطهران:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةانفجاراتناقلة نفطالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يتقدم في تعز والحديدة... وتدمير زورقين للحوثيينواشنطن تطارد العقل السيبراني للحرس الثوري الإيرانيترامب: النزاع مع إيران "بسيط" والضربات مستمرةاليمن: 15 غارة تستهدف مواقع الحوثيين في الساحل الغربي