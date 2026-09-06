الرئيسية/دولياتبآلاف الوجبات.. المملكة تواصل إغاثة أهالي غزةوزع المطبخ 25 ألف وجبة غذائية ساخنة 7 سبتمبر 2026 01:07آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 01:07المطبخ المركزي يواصل جهودهأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالمساعدات السعودية لفلسطينغزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات باكستانية - تركية لتعزيز التعاون في إطار اتفاقية مكة للدفاع السفير العنزي يقدم أوراق اعتماده لرئيس سوريااتفاق سعودي - ألماني بإقامة حوار إستراتيجي لتطوير العلاقات بين البلدينالكويت تمنح إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهم