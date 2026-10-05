الرئيسية/دولياتبتوجيه الملك.. تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميينأكدت وزارة الداخلية أنه للاستفادة من التصحيح يتطلب وجود جواز سفر يمني5 أكتوبر 2026 21:15آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 00:55خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24الجوازاتوزارة الداخليةخادم الحرمين الشريفيناليمنالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: تدمير منصة إطلاق باليستية في صنعاء "حلف مكة" يفعّل الردع الجماعي ويقرر نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكةالمملكة تجدد دعمها الكامل للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة"فجر اليمن" تستعيد "المخا" وتدحر المليشيا الحوثية في عدة جبهات