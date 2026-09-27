الرئيسية/دولياتبريطانيا.. استنفار واعتقالات قرب قاعدة تستخدمها أمريكا لضرب إيرانإجلاء سكان من منازلهم وشرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق27 سبتمبر 2026 17:48آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 17:48سيارة شرطة قرب قاعدة فيرفوردأألندن:أخبار 24قاعدة عسكريةالقواعد الامريكيةبريطانياايرانالقواعد البريطانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوعملك المغرب يستنكر اعتداءات الحوثي على المملكةوزير الدفاع ونظيره الماليزي يبحثان التعاون الثنائي في المجال الدفاعيمشاركة سعودية في اجتماع بنيويورك لبحث احتواء تفشي "إيبولا"