الرئيسية/دولياتبريطانيا تعتزم حظر سلع مستوطنات الضفة الغربيةبسبب توسع الاستيطان بالأسابيع والأشهر القليلة الماضية8 سبتمبر 2026 12:50آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 12:51وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادنأألندن:أخبار 24رئيس وزراء بريطانياالضفة الغربيةالمستوطنات الاسرائيليةبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات سعودية - روسية بشأن استقرار أسواق الطاقة والقضايا الإقليميةإدانات خليجية وعربية لهجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبيةاستئناف حركة الطيران بمطار جاكرتا تدريجيًا بعد ثوران بركانيواشنطن: عطلنا شبكة تهريب عبر محطة وقود عائمة