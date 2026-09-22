الرئيسية/دولياتبريطانيا وأمريكا تطلقان شراكة دفاعية في الذكاء الاصطناعي"بيرنام" يدعو لتوظيف التكنولوجيا لحماية البنية التحتية ورصد التهديدات22 سبتمبر 2026 11:49آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 11:49رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام يلقي كلمة خلال حفل استقبال أُقيم في مقر رئاسة الوزراء أأنيويورك:أخبار 24اندي بيرنامالولايات المتحدةالذكاء الاصطناعينيويوركبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلة5.3 مليون دولار من "إغاثى الملك سلمان" لدعم الصحة بدول إفريقيةإعفاء متبادل للتأشيرات الدبلوماسية والخاصة بين المملكة وباكستانوزير الخارجية يشارك في اجتماعات "الرباعية" و"الثمانية" بنيويوركوزراء مجموعة السبع يدعون إيران لوقف دعمها للحوثيين