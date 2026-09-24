الرئيسية/دولياتبزشكيان: أمريكا هي من يحدد موعد انتهاء الحرب مع إيرانأمريكا هي التي يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا25 سبتمبر 2026 02:22آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 02:22الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانأأأخبار 24واشنطنامريكاايرانمسعود بزشكيانالتعليقاتأأخبار ذات صلةلقاء سعودي - باكستاني- تركي في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشتركقطر تدين استهداف الحوثي للطائف وينبع بالصواريخ الباليستيةوزير الخارجية يبحث مع 3 من نظرائه مستجدات الأوضاعالتحالف العالمي لحل الدولتين: حل القضية الفلسطينية أساس السلام بالمنطقة