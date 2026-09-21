الرئيسية/دولياتبزشكيان إلى نيويورك وواشنطن تبقي باب المفاوضات مواربًاوالتز: طهران في أضعف حالاتها.. والحرس الثوري يتوعد بأسلحة وأهداف جديدة21 سبتمبر 2026 13:10آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 13:10الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانأأنيويورك:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةالجمعية العامة للامم المتحدةنيويوركالتعليقاتأأخبار ذات صلةتركي الفيصل: إيران وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقةالرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة لبحث السلام والتجارة والتكنولوجياوزير الخارجية يبحث أوضاع المنطقة مع نظرائه في الكويت ومصر وتركياإصابة رجل برصاص وكالة الهجرة الأمريكية تثير استياءً في أوستن