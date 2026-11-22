الرئيسية/دولياتبكين تندد بقيود واشنطن على شركات اتصالات صينيةيشمل القرار أكبر 3 شركات صينية.. وبكين وصفته بـ"الخبيث" وطالبت بإلغائه22 نوفمبر 2026 11:59آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 11:59العلمان الصيني والأمريكي — HPأأبكين:أخبار 24شركات الاتصالاتالولايات المتحدة الأمريكيةالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين بأشد العبارات اعتداءات إيران على منشأة صناعية بحرينيةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة في غزةعدوان إيراني يستهدف مدينة صناعية في البحرينمقتل وإصابة 149 عنصراً حوثياً وإعطاب 71 من معداته