الرئيسية/دولياتبن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية استعراض مجالات التعاون بين الجانبين26 سبتمبر 2026 23:21آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 07:001 / 4وزير الخارجية مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية أأنيويورك:أخبار 24غاناوزير الخارجيةوزارة الخارجيةنيويوركفيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: الحوثيون يستخدمون أسلحة إيرانية تهدد الطيران المدنيقائد القوات المشتركة وطارق صالح يبحثان تعزيز جاهزية القوات اليمنيةوزير الخارجية: المملكة تؤكد حقها في حماية أمنها وسيادتهاالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا سفينة بحر جاوة