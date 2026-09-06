الرئيسية/دولياتبوتين يجتمع بالمبعوثين الأمريكيين لمناقشة الحرب بأوكرانياتعهد البلدان بعدم شن ضربات على عاصمة كل منهما لثلاثة أيام6 سبتمبر 2026 04:05آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 04:05 اجتماع بوتين مع كوشنر وويتكوف انتهى بعد نحو ثلاث ساعاتأأموسكو:أخبار 24اوكرانياموسكوامريكاروسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن: عملية عسكرية نوعية ردًا على تصعيد الحوثيينمشروعات بـ175 دولة.. السعودية ترسّخ ريادتها الإنسانية السفير الشمري يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس رومانياالعليمي: سنستعيد كامل اليمن.. وتعز لن تكون ممرًا آمنًا لمليشيا الحوثي