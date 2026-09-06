بوتين يجتمع بالمبعوثين الأمريكيين لمناقشة الحرب بأوكرانيا

تعهد البلدان بعدم شن ضربات على عاصمة كل منهما لثلاثة أيام

اجتماع بوتين مع كوشنر وويتكوف انتهى بعد نحو ثلاث ساعات