الرئيسية/دولياتبيان خليجي - أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية أكدت الدول السبع حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي23 يوليو 2026 18:37آخر تحديث : 23 يوليو 2026 18:37مجلس التعاون لدول الخليج العربيةأأالرياض:أخبار 24دول الخليجدول مجلس التعاون الخليجيالسعوديةايرانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الإقليميةالكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعوديةبدعم سعودي.. طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا يبدأ رحلة العلاج في الأردنولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان مستجدات المنطقة