الرئيسية/دولياتتأكيد سعودي - برازيلي على ضرورة مواجهة تهديدات الملاحة البحرية على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين31 أكتوبر 2026 23:10آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 23:33وزير الخارجية ونظيره الفرنسيأأأتلانتا:أخبار 24أمن الملاحة البحريةوزارة الخارجيةدول مجموعة العشرينالبرازيلالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي بسجون الحوثيروبيو: ترامب لم يتخذ قراراً بشأن عملية عسكرية جديدة ضد إيرانالقوات اليمنية: تنفيذ 1119 عملية وتحييد 427 من مليشيا الحوثيالبديوي: أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ