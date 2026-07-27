الرئيسية/دولياتتأكيد سعودي عُماني على سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمزوزير الخارجية ناقش مع نظيره العُماني مستجدات الأوضاع الإقليمية27 يوليو 2026 09:16آخر تحديث : 27 يوليو 2026 13:26وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبداللهأأالرياض:أخبار 24مضيق هرمزسلطنة عمانوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأردن: إسقاط مسيرتين دون إصابات أو أضرار ماديةقتيلان و5 جرحى بإطلاق نار خلال مهرجان للطعام في سياتلدعم إنساني متواصل.. 25 ألف وجبة سعودية لأهالي غزةولي العهد يهنئ رئيس وزراء بريطانيا ويبحثان القضايا الإقليمية