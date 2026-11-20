الرئيسية/دولياتتداعيات الأعطال تطيح بمسؤول الأمن الإلكترونيأعطال تقنية منفصلة مرتبطة بأعمال صيانة وتغييرات فنية20 نوفمبر 2026 04:42آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 04:42مدير الأمن الإلكتروني الوطني شون كيرنكروسأأواشنطن:أخبار 24اعطال فنيةالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالبيت الابيضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تواصل ملاحقة الحوثيين بجبهات شمال مأرب اليمن يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الحوثيةالمملكة: اعتداءات الحوثيين حرمت اليمن من موارده الحيويةالمملكة و14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا ضد المستوطنات الإسرائيلية