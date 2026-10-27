الرئيسية/دولياتتدشين حزمة جديدة من المشاريع الإنسانية والإغاثية في اليمنتشمل الغذاء والإيواء والمياه والصحة والإسكان27 أكتوبر 2026 17:12آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 17:35الرئيس اليمني رشاد العليمي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعةأأالرياض:أخبار 24الرئيس اليمنيمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةاليمنالمساعدات الإنسانيةالمشاريع الإغاثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةريما بنت بندر: الحوثيون يهددون العالم ولا حدود لإرهابهمسوريا: غارات الأردن على الجنوب لم يسبقها تنسيقالإسرائيليون يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات حاسمة لنتنياهو"مسام" ينتزع 932 لغمًا باليمن خلال أسبوع واحد