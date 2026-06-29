الرئيسية/دولياتترامب: إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة مبعوثان أمريكيان رفيعا المستوى يتوجهان إلى الدوحة29 يونيو 2026 17:41آخر تحديث : 29 يونيو 2026 17:41المفاوضات الأمريكية الإيرانيةأأواشنطن:"أخبار 24"امريكاجاريد كوشنرالخارجية الايرانيةالحكومة الايرانيةالدوحةايرانقطرترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية