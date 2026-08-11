الرئيسية/دولياتترامب استبدل طائرته عند مغادرة تركيا بسبب تهديد إيرانينفى في البداية وجود أي خطر لكنه أشار لاحقًا إلى محاولات اغتيال11 أغسطس 2026 10:34آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 11:39الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأأنقرة:أخبار 24تركيادونالد ترامبحلف الناتوايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تمد الأسر الأكثر احتياجًا في غزة بآلاف الوجبات"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا لإعادة تأهيل مبانٍ تعليمية بسورياوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي خفض التصعيد وأمن الملاحة4 قتلى إثر استهداف الحوثيين سفينة يمنية في باب المندب