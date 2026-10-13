الرئيسية/دوليات ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران امتدت إلى مناطق أوسع في الشرق الأوسط13 أكتوبر 2026 19:30آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 20:06الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الحرب في اليمنالولايات المتحدةالحوثيونجماعة الحوثي الإرهابيةالسعوديةترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة اليمني: إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه القوات المسلحة اليمنية تحيد 1200 عنصر حوثي وتدمر 440 آلية عسكرية"القيادي الرئاسي اليمني" يحذر من التخابر مع المليشيات الحوثيةألمانيا ولبنان وتركيا تدين الاعتداءات التي تستهدف المملكة