الرئيسية/دولياتترامب: المحكمة الجنائية الدولية خرجت عن السيطرةأدان التجاوزات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية20 نوفمبر 2026 22:50آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 22:57الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةالمحكمة الجنائيةدونالد ترامبترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ أمير الكويت بنجاح فحوصاته الطبيةالقوات اليمنية تُحيِّد 193 من قيادات الحوثيإدانة أوروبية للتصعيد العسكري الحوثي ضد المملكة واليمن"التحالف" يستهدف قدرات لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيين