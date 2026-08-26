الرئيسية/دولياتترامب: المرشد الأعلى الإيراني ما زال حيًالم يظهر علنًا منذ توليه السلطة 26 أغسطس 2026 19:10آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 19:21الإيرانيون يجتمعون لتأييد مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى للبلادأأواشنطن:أخبار 24الوفاةدونالد ترامبمجتبى خامنئيايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبزشكيان: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تحقق أهدافها ضد إيرانالمملكة تُعزي باكستان في ضحايا حريق مستشفى الأطفال بإسلام آباد الكويت تُحبط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخها بـ150 مليون دينارالمملكة ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السورية